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Андрианов Андр. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андрианов Андр. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Мерлинской, с. Сольцовка

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