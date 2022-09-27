Любор Никита Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбор Никита Семенович

Любор Никита Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Любор Никита Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Кабанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.