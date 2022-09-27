Соленый Митрофан Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоленый Митрофан Поликарпов

Соленый Митрофан Поликарпов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соленый Митрофан Поликарпов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Михайловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.