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Герман Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Герман Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Блодонск., с. Заикалы

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