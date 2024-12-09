Оралов Григорий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОралов Григорий Данилов

Оралов Григорий Данилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оралов Григорий Данилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Сергеевской с. Николаев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.