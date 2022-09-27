Янчевский Ив. Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнчевский Ив. Франц.

Янчевский Ив. Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Янчевский Ив. Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Сядской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.