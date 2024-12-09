Бурлаков Захарий Фок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлаков Захарий Фок.

Бурлаков Захарий Фок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурлаков Захарий Фок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Аджамская в. с.Красный Яр

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.