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Демин Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демин Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Лунинской, д. Копыщевки

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