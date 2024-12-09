Новокрещенов Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовокрещенов Иван Алексеев

Новокрещенов Иван Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новокрещенов Иван Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, г. Темников

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.