Семоненко Тит Кал. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемоненко Тит Кал.

Семоненко Тит Кал.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семоненко Тит Кал.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Александровского, хут. Сотни.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.