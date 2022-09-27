Чернов Макс. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Макс. Федор.

Чернов Макс. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернов Макс. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Убинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.