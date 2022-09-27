Амарик Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмарик Александр Васильевич

Амарик Александр Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Амарик Александр Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Чучково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.