Полевик Дм. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолевик Дм. Петр.

Полевик Дм. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полевик Дм. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Слободской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.