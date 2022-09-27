Гобискария Прокоф. ман. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГобискария Прокоф. ман.

Гобискария Прокоф. ман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гобискария Прокоф. ман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, Чегежое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.