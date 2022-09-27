Бускин Степ. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБускин Степ. Никол.

Бускин Степ. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бускин Степ. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, с. Бемыш

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.