Широков Вас. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Вас. Андр.

Широков Вас. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Широков Вас. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Мадаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.