Тридрик Уст. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТридрик Уст. Мих.

Тридрик Уст. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тридрик Уст. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Данкоуцкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.