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Михайловский Илья Моисеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайловский Илья Моисеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, г. Болград

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