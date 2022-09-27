Сиденко Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиденко Алексей Ильич

Сиденко Алексей Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сиденко Алексей Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Усиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.