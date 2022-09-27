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Рычков Никол. Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рычков Никол. Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Сочневской, д. Щупляцовки

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