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Козлов Абрам

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Абрам
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Холмский уезд, Торопацк., д. Голубк.

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