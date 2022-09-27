Злобин Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобин Яков Михайлович

Злобин Яков Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Злобин Яков Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, д. Вербовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.