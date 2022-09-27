Дыбров Павел Ксеноф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыбров Павел Ксеноф.

Дыбров Павел Ксеноф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дыбров Павел Ксеноф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Петровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.