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Смирнов Павел Онуфртиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Павел Онуфртиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Ярославская, д. Бусурман.

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