Авраменко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраменко Василий

Авраменко Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авраменко Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, Королинск. д. Королино.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.