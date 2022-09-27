Сенкевич Феокт. Адам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенкевич Феокт. Адам.

Сенкевич Феокт. Адам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сенкевич Феокт. Адам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Яновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.