Соколов Константин Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Константин Мих.

Соколов Константин Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Константин Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Кирилловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.