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Гулый Яков Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гулый Яков Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Непокрытянская

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