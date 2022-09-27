Стромов Петр Ден. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтромов Петр Ден.

Стромов Петр Ден.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стромов Петр Ден.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, Мазур. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.