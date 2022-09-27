Поделинский Франц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоделинский Франц

Поделинский Франц

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поделинский Франц
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Василишская в., д.Псярцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.