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Снятков Деом. Бургов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Снятков Деом. Бургов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Котюжанск., Речешты

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