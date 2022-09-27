Филиппов Захар. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Захар. Павл.

Филиппов Захар. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Захар. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.