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Кефадаров Егиш Арут.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кефадаров Егиш Арут.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Ахалцыхский уезд, Гсургент

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