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Сажин Спиридон Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сажин Спиридон Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Дмитриевской, д. Камарих.

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