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Фурс Демьян Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фурс Демьян Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Игуменский уезд, Омельнянск. Царебуты.

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