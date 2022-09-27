Полосанов Сомпат Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолосанов Сомпат Григорьев

Полосанов Сомпат Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полосанов Сомпат Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Ахалцыхский уезд, с. Цырья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.