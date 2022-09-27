Волейто Владисл. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолейто Владисл. Сем.

Волейто Владисл. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волейто Владисл. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Молодечненская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.