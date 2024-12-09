Липов Никол. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипов Никол. Степ.

Липов Никол. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Липов Никол. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, г. Ржев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.