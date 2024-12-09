Мозговой Мирон Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозговой Мирон Прок.

Мозговой Мирон Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мозговой Мирон Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Руднянской с. Н.-Толучася

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.