Шутов Митроф. Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Митроф. Ром.

Шутов Митроф. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шутов Митроф. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Шуриновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.