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Рябуха Константин Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябуха Константин Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Комаровской

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