Федоров Семен Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Семен Федор.

Федоров Семен Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федоров Семен Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.