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Белокопытов Дмитр. Кузьмин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белокопытов Дмитр. Кузьмин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Подбельской

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