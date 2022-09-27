Буткус Иос. Феликс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуткус Иос. Феликс.

Буткус Иос. Феликс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буткус Иос. Феликс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Тсльшева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.