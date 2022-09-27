Головацких Никол. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловацких Никол. Вас.

Головацких Никол. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Головацких Никол. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Ключевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.