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Романчук Никол. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романчук Никол. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Петропаловск

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