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Смирнов Андрей Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Андрей Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Хмелевицкая д.Н.-Павловка

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