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Долгов Николай Лукьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долгов Николай Лукьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, Песковская

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