Сковороденко Егор Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСковороденко Егор Андреев.

Сковороденко Егор Андреев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сковороденко Егор Андреев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, д. Ешкахен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.