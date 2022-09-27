Фанчик Нота. Шлем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФанчик Нота. Шлем.

Фанчик Нота. Шлем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фанчик Нота. Шлем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, с. Семеновки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.